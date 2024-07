Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Pedelecs aus Garage

Im Tatzeitraum von Samstag, den 06.07.24, gegen 23:30 Uhr, bis Sonntag, den 07.07.24, gegen 04:00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einer Garage in der Fasanenstraße. Aus dieser entwendete der unbekannte Täter drei Pedelecs. Eines der Pedelecs ist weiß und vom Hersteller KTM, Typ Macina Gran 710. Die beiden weiteren Pedelecs sind vom Hersteller Gazelle, eines in weiß und das zweite in der Farbe Blau. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl von E-Scooter

Im Tatzeitraum von Samstag, den 06.07.24, gegen 22:00 Uhr, bis Sonntag, den 07.07.24, gegen 03:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen in der Großen Straße, im Bereich Europaplatz, abgestellten E-Scooter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Brand

Am Sonntag, den 07.07.24, gegen 17:50 Uhr, geriet ein in der Händelstraße neben einem Wohnhaus geparkter Wohnwagen in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr, welche mit 60 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand.

Dinklage - Erlöschen Betriebserlaubnis

Am Sonntag, den 07.07.24, gegen 21:40 Uhr, kontrollierten Beamte im Dinklager Ring einen 25-jährigen Fahrzeugführer aus Meppen in seinem PKW. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Betriebserlaubnis nach Codierung der Fahrtrichtungsanzeiger erloschen war. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

