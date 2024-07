Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Schockanrufe

Am Dienstag, den 09.07.24, kam es zu mehreren sogenannten Schockanrufen. In allen Fällen wurde fernmündlich, mit der Legende eines angeblichen Verkehrsunfalls, Kontakt zu den Betroffenen aufgenommen. Hierbei blieb es beim Versuch. Seitens der Polizei ergeht hier nochmals der Hinweise: Seien Sie misstrauisch. Lassen Sie sich nicht in dubiose Gespräche verwickeln. Beenden Sie derartige Telefonate am besten unverzüglich. Gehen Sie nicht auf Forderungen ein und übergeben Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte. Geben Sie auch keine Informationen zu Vermögen und Wertgegenstände preis. Nehmen Sie im Zweifelsfall immer Kontakt mit der Polizei oder ihren Angehörigen auf. Weitere Tipps finden Sie unter: www.polizeiberatung.de

Molbergen/Dwergte - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Dienstag, den 09.07.24, gegen 06:30 Uhr, kam es in der Dorfstraße im Bereich einer Kreuzung zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Sattelzugmaschine. Ein 21-jähriger Cloppenburger fuhr mit seinem PKW Audi in den Kreuzungsbereich ein, ohne einen 29-Jährigen aus Dwergte mit dessen Sattelzugmaschine passieren zu lassen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Cloppenburger augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,38 Promille. Es folgte die Blutentnahme. Gegen den 21-jährigen aus Cloppenburg wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Am Dienstag, den 09.07.24, gegen 10:32 Uhr, kam es auf der Alten Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten. Ein 52-jähriger Mann aus Werlte kam aus ungeklärter Ursache mit seinem PKW der Marke Skoda auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit dem PKW VW eines 81-jährigen Löningers. Die beiden Fahrzeugführer sowie die 79-jährige Beifahrerin des Löningers, ebenfalls aus Löningen, wurden leicht verletzt. Der 52-Jährige wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell