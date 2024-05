Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Bahnhofstraße - (ep) Am 23.05.24, im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 16:52 Uhr wird das Fahrrad des Geschädigten, samt Fahrradschloss entwendet. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 415 Euro. Das Fahrrad befand sich auf dem Parkplatz für Fahrräder am Bahnhof. Das Fahrrad ist schwarz und grün. Zeugen die Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 - 985 0 in Verbindung zu setzen.

