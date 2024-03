POL-LB: Ditzingen: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten und 9.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montag (11.03.2024) im Lagauer Weg in Murr zog sich ein 8-jähriges Mädchen eine Verletzung am linken Fuß zu. Eine bislang unbekannte Pkw-Lenkerin war gegen 17:00 Uhr mit einem dunklen Kleinwagen im Lagauer Weg unterwegs, als das Mädchen in einem Kurvenbereich auf der Fahrbahn lief und spontan die Richtung wechselte. ...

