Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Mehrere Gebäude des Schulzentrums beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verunstalteten im Zeitraum von Freitagnachmittag (08.03.2024) bis Montagmorgen (11.03.2024) mehrere Gebäude eines Schulzentrums in der Jahnstraße in Renningen. Dabei sprühten sie diverse Zeichen und Sprüche in unterschiedlichen Farben auf die Gebäudefassaden. Die notwendigen Arbeiten zur Entfernung der Schmierereien sind erheblich, sodass der entstandene Sachschaden auf etwa 3.000 Euro geschätzt wird. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 07159 8045-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Renningen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell