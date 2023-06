POL-PPRP: Sachbeschädigungen an Schulen

Bornheim (ots) - Am 13.06.2023, gegen 4:45 Uhr, sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Bruchwiesenstraße in Bornheim. Hierdurch wurden der Automat sowie ein Pavillon beschädigt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Ob Bargeld entwendet wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen. Wer hat in der Nacht vor oder auch nach der Tat ungewöhnliche Beobachtungen in Bornheim oder ...

