POL-LB: Großbottwar: Unbekannte zerkratzen Auto

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Montagmorgen (11.03.2024) etwa zwischen 07:30 Uhr und 09:15 Uhr einen in der Lindenstraße in Großbottwar abgestellten VW-Bus. Dabei zerkratzten sie den Lack im Bereich der Schiebetüre auf der Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Großbottwar bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten, sich unter der Tel. 07148 1625-0 oder per E-Mail an marbach-neckar@polizei.bwl.de, zu melden.

