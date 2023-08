Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Halbseitige Sperrung der BAB 14 nach LKW-Unfall

Plate/ Stolpe (ots)

Bei einem LKW-Unfall auf der BAB 14 zwischen Schwerin-Ost und dem Autobahnkreuz Schwerin ist am Dienstagnachmittag der 49-jährige Fahrer verletzt worden. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. Vermutlich aufgrund eines akuten gesundheitlichen Problems kam der Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge in Höhe der Ortschaft Plate nach rechts von der Autobahn ab und fuhr mit dem LKW in den angrenzenden Graben. Dort kam das Fahrzeug zum Stehen. Bis zum Abschluss der Bergung des verunglückten Lastautos bleibt die Sperrung der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Ludwigslust im Bereich der Unfallstelle weiterhin bestehen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

