POL-PDLD: Hördt- Snackautomat aufgebrochen, Täter festgenommen

Landau (ots) - Am Freitag den 08.03.2024 im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 22:30 Uhr, kam es in Billigheim-Ingenheim zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter drangen über den rückwärtigen Bereich gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Klingener Straße ein. Ersten Feststellungen zufolge wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-3002 ...

