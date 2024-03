Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim, B 9, Anschlussstelle B 35 Sonntag, 10.03.2024, um 13.38 Uhr Verkehrsunfallflucht mit beteiligtem Motorradfahrer

Germersheim (ots)

Ein Motorradfahrer sorgte beim Auffahren auf die B9 für einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden!

Am Sonntagmittag, gegen 13.38 Uhr waren 2 Pkw-Fahrer aus dem Bereich Südpfalz und Rhein-Pfalz Kreis auf der B 9 in Richtung Karlsruhe unterwegs. In Höhe der Anschlußstelle der B 35 fuhr ein unbekannter Motorradfahrer ungeachtet des durchgehenden Verkehrs auf die B 9 auf. Um einen Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer zu vermeiden, mussten die beiden oben angeführten Verkehrsteilnehmer jeweils Ausweichmanöver durchführen. Für den bereits auf der linken Fahrspur befinden Pkw-Fahrer endete das Ausweichmanöver in der Leitplanke. An seinem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der andere Pkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Für die Bergung des Pkw und die Straßenreinigung war die linke Fahrspur der B 9 für mehr als 2 Stunden gesperrt.

