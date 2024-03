Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW Brand

Landau (ots)

Am Samstag, 09.03.2024, 12:50 Uhr kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zum Brand eines PKW auf der L 512 in Höhe Landau Nord. Der 29-jährige Fahrzeugführer befuhr zuvor die B 10 und nahm während der Fahrt dunklen Qualm aus der Lüftung war. Aufgrund dessen stoppte er umgehend sein Fahrzeug auf der L 512, wo ihm beim Öffnen der Motorhaube eine Stichflamme entgegenkam. Mit einem Feuerlöscher gelang es ihm, das Feuer eigenständig zu löschen. Die hinzugerufene Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro.

