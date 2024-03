Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Körperverletzung und anschließende Beleidigung von Polizeibeamten

Edenkoben (ots)

In der Mozartstraße in Edenkoben kam es in der vergangenen Nacht zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 38-Jähriger seine Lebensgefährtin geschlagen hatte. Der hochaggressive und mit mehr als 2 Promille erheblich alkoholisierte Beschuldigte wurde nach Erhebung des Sachverhalts der Wohnung der Geschädigten verwiesen und sollte von einem Familienangehörigen nach Hause gebracht werden. Da er mit diesem aber auch direkt in Streit geriet, wurde er während der Fahrt aus dem Auto gebeten und er setzte seinen Weg zu Fuß fort. Aufgrund seiner Alkoholisierung war er jedoch nicht in der Lage, diesen Weg heil zu überstehen, weshalb er in Gewahrsam genommen werden und die Nacht in einer Zelle zur Ausnüchterung verbringen musste. Während der Verbringung beleidigte er die eingesetzten Beamten unflätig und bedrohte ihre Mütter. Zur beweissicheren Dokumentation wurden durch die Einsatzkräfte Videoaufnahmen mittels Bodycam gefertigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell