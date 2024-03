POL-PDLD: Edesheim - Täterfestnahme

Germersheim (ots) - Nach einer vorangegangenen Körperverletzung am Freitagabend gegen 22:00 Uhr in Germersheim entfernte sich der Beschuldigte mit dem Fahrrad in alkoholisiertem Zustand von der Tatörtlichkeit. Im Rahmen der Fahndung konnte der Beschuldigte gefasst werden. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Während der ...

mehr