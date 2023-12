Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fahrzeug - PM 2

Mannheim (ots)

Um kurz vor 06:30 Uhr ereignete sich am Donnerstag auf der Bovariestraße auf der Höhe der gleichnamigen Haltestelle ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zur Kollision eines Kleintransporters mit einem Radfahrer, wodurch sich letzterer schwere Verletzungen zuzog. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit ist die Unfallstelle weiträumig von der Oskar-von-Miller-Straße bis zur Mannheimer Straße gesperrt. Dadurch kommt es auch zu Beeinträchtigungen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Unfallermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell