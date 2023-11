POL-OG: Baden-Baden - Fahrzeugbrand

Kehl (ots) - Am Donnerstagmittag gegen 12:40 Uhr löste ein Rauchmelder einer Wohnung in der Straße "Am Mittelplatz" Alarm aus. Die Einsatzkräfte konnten glücklicherweise feststellen, dass es keine offenen Flammen in der Wohnung gab. Offenbar war der Grund für den Alarm angebranntes Essen, welches leichten Rauch verursacht hatte. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung ist unverletzt. /ja Rückfragen bitte an: ...

