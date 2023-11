Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Einbrüche in Gartenhütten, weitere Geschädigte gesucht

Ettenheim (ots)

Am Mittwoch (22. November), gegen 16 Uhr kam es zwischen Schmieheim und Wallburg in einer Gartenanlage im "Gewann Rot" zu einem Einbruch in einen Wohnwagen auf Privatgelände. Es wurden mehrere Gegenstände entwendet und beschädigt; der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Im Zuge der Ermittlungen wurden den Beamten des Polizeipostens Ettenheim darüber hinaus zehn weitere Fälle von Einbrüchen in Gartenhütten bekannt, welche größtenteils am gleichen Tag begangen wurden. Die Eigentümer/Geschädigten sind noch nicht ermittelt. Die Beamten bitten daher die Besitzer von Gartenhäusern oder Unterständen, insbesondere aus dem Bereich Pfaffenbach und Franz-Gschrey-Straße in Ettenheim, um Überprüfung, ob bei Ihnen eingebrochen wurde oder Gegenstände beschädigt wurden. Geschädigte melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07822/44 695-0 beim Polizeiposten Ettenheim.

/sa

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell