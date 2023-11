Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Beute zurückgegeben - Tatverdächtiger in Frankreich festgenommen

Kehl (ots)

Der mutmaßliche Räuber, der für die beiden Überfälle im Oktober auf eine Tankstelle in der Eugen-Ensslin-Straße verantwortlich sein soll, konnte am 15. November in Illkirch (Frankreich) festgenommen werden. Nachdem der Tatverdächtige mit Hilfe von Zeugenhinweisen und vorliegenden Videoaufzeichnungen identifiziert werden konnte, haben die Beamten der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Offenburg in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Offenburg einen Europäischen Haftbefehl erwirkt, aufgrund dessen nun die Festnahme in Frankreich erfolgte. Der Tatvorwurf lautet auf schweren Raub und versuchten schwerer Raub. Der 33-Jährige mit französischer Staatsangehörigkeit wurde am Donnerstag dem zuständigen Gericht in Colmar vorgeführt, welches die Auslieferung und Überstellung nach Deutschland gewährte. Bis zu der Überstellung bleibt der Beschuldigte in Frankreich inhaftiert.

