Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Bekifft im Straßenverkehr

Edenkoben (ots)

Unter dem Einfluss von THC befuhr ein 19-jähriger Fahranfänger aus Landau mit seinem PKW gegen 0:05 Uhr am Sonntagmorgen die Bahnhofstraße in Edenkoben. Ihn erwartet nach der Entnahme einer Blutprobe neben dem folgerichtigen Strafverfahren eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, die seine generelle Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Raum überprüfen wird. Negativ ausgelegt werden dürfte ihm hierbei, dass es nicht seine erste Fahrt unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln war.

