POL-MK: Bauzaun angesprüht

Lüdenscheid (ots) - Auf eigene Rechnung wollte ein Unbekannter am Mittwoch kurz vor 13 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz an der Kölner Straße Bußgelder eintreiben. Der Unbekannte sprach Autofahrer an, bemängelte eine fehlende Parkscheibe und forderte Strafgebühren in Höhe von 30 Euro. Die Mitarbeiter des Marktes wurden informiert. Bevor die Polizei eintraf, war der Fake-Bußgeld-Eintreiber verschwunden. Betroffene ...

mehr