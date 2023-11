Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrt unter Drogeneinfluss/ Ladendieb verletzt Ladendetektiv mit Messer/ Taschendiebe

Iserlohn (ots)

Weil sich ein Mann gegen 22 Uhr lautstark mit seiner ehemaligen Freundin stritt, holten Zeugen am Mittwoch die Polizei zur Lilienthalstraße. Als die Polizei eintraf, saß der 21-jährige Iserlohner in seinem Pkw und wartete vor einer roten Ampel. Weil der junge Mann unter Drogen zu stehen schien und am ganzen Körper zitterte, überprüften die Beamten die Fahrtüchtigkeit. Dabei verhielt er sich aggressiv und kam den Aufforderungen der Polizisten immer jeweils nur nach mehrfacher Aufforderung nach. Als ihm die Beamten Handfesseln anlegen wollten, wehrte er sich. Die Polizeibeamten überwältigten ihn und nahmen ihn in Gewahrsam. Auf der Wache nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab. Die Polizeibeamten fertigten Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Mit einem Messer in der Hand setzte sich am Mittwochmorgen ein mutmaßlicher Ladendieb gegen den Ladendetektiv zur Wehr. Der 32-jährige Iserlohner war dem Ladendetektiv gegen 11 Uhr in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring aufgefallen. Als der Mitarbeiter den Kunden beobachtete, sah er, wie dieser Energydrinks in seiner Jacke versteckte und durch den Kassenbereich nach draußen lief, ohne zu bezahlen. Als der 54-jährige Detektiv ihn dort ansprach, zückte er ein Messer und stach in Richtung des Mitarbeiters und beschädigte dabei seine Jacke. Der Detektiv ließ den mutmaßlichen Dieb los, nahm jedoch draußen am Theodor-Heuss-Ring die Verfolgung wieder auf. Polizeibeamte entdeckten den Flüchtigen an der Gerichtsstraße. Da er auf Ansprache nicht reagierte, überwältigten ihn die Beamten. Sie stellten das Messer sicher und nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest. Eine Ärztin untersuchten ihn zur Prüfung der Gewahrsamsfähigkeit. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen eines räuberischen Diebstahls.

Einem 69-jähriger Iserlohner wurde am Mittwoch in der Innenstadt die Geldbörse gestohlen. Gegen 14 Uhr hatte er in der Wermingser Straße Ware bezahlt und die Geldbörse wieder in seine Umhängetasche gesteckt. Gegen 14.40 Uhr bemerkte er, dass der Reißverschluss der Tasche aufstand und die Geldbörse weg war. Mit der Börse sind eine geringe Menge Bargeld und alle möglichen Ausweise sowie eine Bankkarte verloren gegangen. Der Bestohlene erstattete Anzeige bei der Polizei.

Eine 76-jährige Hemeranerin wurde am Dienstag zwischen 13.10 und 13.30 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring bestohlen. In der Süßwaren-Abteilung fiel ihr auf, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offenstand und die Geldbörse fehlte.

Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht. Überall, wo viele Menschen sind, suchen auch Taschendiebe nach Opfern. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell