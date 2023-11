Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Warnbarke angezündet

Werdohl (ots)

Ein Zeugen beobachtete am Mittwochabend, gegen 21:30 Uhr, wie sich zwei Jugendliche an einer Warnbarke auf der Lennebrücke zu schaffen machte. Wenig später stand die Barke in Flammen. Die Jugendlichen gingen in unbekannte Richtung davon. Die alarmierten Polizisten löschten das Feuer mit eigenen Mitteln. Die beiden tatverdächtigen Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:

1. Person:

- Weiblich - 16-20 Jahre alt - Schlank - Braune, längere Haare - Dunkle Kleidung

2. Person:

- Männlich - 16-20 Jahre alt - Stabile Figur - Lockige, blonde Haare - Dunkle Kleidung

Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (schl)

