POL-IZ: 240213.1 Marne: Der Rosenmontag in Marne - aus polizeilicher Sicht eine friedliche Veranstaltung

Die Rosenmontagsveranstaltung in Marne mit Festumzug am Nachmittag haben rund 25.000 Menschen besucht. Die Polizei begleitete die Veranstaltung ab dem Mittag bis in die frühen Morgenstunden. In den Abendstunden kam es in den Festzelten und im Stadtgebiet zu 25 polizeilichen Einsätzen, die mit der Veranstaltung im Zusammenhang standen.

90 Einsatzkräfte sorgten für den reibungslosen und friedlichen Ablauf der Veranstaltung von 12.00 Uhr bis um 05.00 Uhr am heutigen Morgen. Das Gros der 25.000 Besucher hielt sich während des Festumzuges in Marne auf. Am Abend gegen 20.00 Uhr waren es noch etwa 5.000 Feiernde, die im Festzelt, in den Schankwirtschaften und auf der Straße Party machten. Die Polizei musste einige Streits schlichten und Rangeleien beenden. Insgesamt nahmen die Beamten zwei Personen in Gewahrsam und leiteten elf Strafverfahren ein.

Ein Beamter erlitt gegen 20.35 Uhr bei einem Widerstand eines 15-Jährigen durch Tritte des Jugendlichen eine leichte Verletzung, war aber weiterhin dienstfähig. Final kam der Junge in die Obhut eines Familienangehörigen. Zuvor musste er sich der Entnahme einer Blutprobe stellen. Er wird sich wegen der Beleidigung, der Bedrohung und wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

