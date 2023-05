Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach erfolgreichem Schockanruf!

Polizei warnt erneut vor Telefonbetrügern!

Merzig (ots)

Saarbrücken/Merzig. Nahezu 80 sogenannter Schockanrufe registrierte die saarländische Polizei am gestrigen Donnerstag (25.05.2023), davon die Hälfte im Kreis Merzig-Wadern. In einem Fall waren die Betrüger tatsächlich erfolgreich und erbeuteten eine große Summe.

Eine 76-Jährige aus dem Landkreis Merzig war der festen Überzeugung, es sei ihre Tochter, die ihr gegen 13:30 Uhr am Telefon erzählte, sie haben einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht und müsse jetzt in Haft. Eine angebliche Polizistin forderte anschließend in einem weiteren Telefonat eine Kaution, mit der die Haft noch vermieden werden könne. Die so überrumpelte und schockierte Seniorin organisierte Bargeld und Wertgegenstände im Wert eines sechsstelligen Betrages und übergab anschließend alles an einen Unbekannten.

So können Sie sich vor Telefonbetrügern schützen:

- Die Polizei nimmt weder Wertgegenstände noch Bargeld entgegen! - Sollten die Anrufer von Ihnen Geld verlangen, legen sie sofort auf und heben sie bei weiteren Anrufversuchen nicht mehr ab! - Legen Sie auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen! - Nehmen Sie mit ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson Kontakt auf oder rufen Sie die Polizei unter der Ihnen bekannten Nummer oder der 110 an! Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion! - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse! - Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Personen oder Konten!

Weitere Informationen zu den Maschen der Telefonbetrüger finden Sie unter www.polizei.saarland.de.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell