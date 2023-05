Saarbrücken (ots) - Saarbrücken. "Ich habe einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht und brauche Geld für die Kaution!" So begann ein Telefonat am vergangenen Freitag (19.05.2023), an dessen Ende das ahnungslose Opfer Goldmünzen im Wert von mehreren 10.000 Euro an einen Fremden übergab. In dem festen Glauben, ihrer angeblichen Nichte sofort helfen zu müssen, ...

