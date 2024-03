Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen nach Raub auf 62-Jährige gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 62-Jährige wurde am vergangenen Sonntag, 10.03.2024 in Gerlingen Opfer eines noch unbekannten Räubers. Die Frau war kurz vor 21:00 Uhr auf einem engen, unbeleuchteten Fußweg zwischen der Leonberger Straße und der Bildstraße unterwegs, als ein unbekannter männlicher Täter von hinten an sie herantrat, sie festhielt und ihr die mitgeführte Handtasche entriss. Als die 62-Jährige sich zu dem Täter umdrehte, schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht, so dass die Frau zu Boden ging. Der Unbekannte entnahm die Geldscheine aus der Geldbörse seines Opfers und flüchtete damit zu Fuß in unbekannte Richtung. Handtasche und Geldbörde ließ er am Tatort zurück. Die 62-Jährige wurde durch den Faustschlag und den anschließenden Sturz leicht verletzt. Sie ging nach der Tat selbstständig nach Hause und verständigte später die Polizei. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtenden Täter geben können. Sachdienliche Hinweise werden telefonisch unter 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegengenommen.

