Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: 8-jähriges Mädchen nach Unfall mit Auto verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (11.03.2024) im Lagauer Weg in Murr zog sich ein 8-jähriges Mädchen eine Verletzung am linken Fuß zu. Eine bislang unbekannte Pkw-Lenkerin war gegen 17:00 Uhr mit einem dunklen Kleinwagen im Lagauer Weg unterwegs, als das Mädchen in einem Kurvenbereich auf der Fahrbahn lief und spontan die Richtung wechselte. Die langsam fahrende Pkw-Lenkerin nahm das Mädchen zwar noch wahr, konnte jedoch trotzdem nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Unfall, wobei sie dem Mädchen über den Fuß fuhr. Das Kind wurde anschließend von seinen Eltern in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte die Mutter des Mädchens noch kurz mit der Autofahrerin gesprochen, in der Aufregung waren jedoch keine Personalien ausgetauscht worden. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, bittet mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls sowie die beteiligte Autofahrerin, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell