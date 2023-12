Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 12.12.2023

Peine (ots)

Wertstoffinsel in Brand

Peine, Woltorfer Straße 77, 11.12.203, 17:40 Uhr

Auf bislang unbekannte Weise geriet eine Wertstoffinsel in der Woltorfer Straße in Brand. Zunächst wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass eine Altpapiertonne in Flammen stehe. Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer auf die umliegenden Rest- und Biomülltonnen aus. Zudem wurden ein Laternenmast und ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000EUR. Die Polizei Peine sucht Zeugen unter 05171/9990.

Fahrer unter Drogeneinfluss

Edemissen, Erholung, 11.12.23, 16:15 Uhr

Durch Beamte der Polizeistation Edemissen wurde am Montagnachmittag der 21-jährige Fahrer eines Opel Astra kontrolliert. Während der Kontrolle entstand der Verdacht, dass der jungen Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Vor Ort durchgeführte Vortests zur Erkennung von Betäubungsmittelbeeinflussung verliefen positiv, wodurch sich der Verdacht erhärtete. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Einbruch in Umspannwerk

Edemissen, OT Oelerse, Sievershauser Straße, 07.12.23, 15:45 Uhr - 11.12.23, 06:40 Uhr

Bislang unbekannte Täter gelangen unter Gewalteinwirkung auf das Gelände des Umspannwerkes und entwendeten dort mehrere Meter Erdungskabel. Zudem ver-suchten sie einen dortigen Materialcontainer aufzubrechen, was aber augenschein-lich misslang. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 900EUR. Die Polizei Peine sucht Zeugen unter 05171/9990.

