POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.12.2023.

Täter erbeuteten ein Baustellenfahrzeug.

Salzgitter, Bad, Liebenhaller Straße, 09.12.2023, 16:00 Uhr-11.12.2023, 06:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft gelangte auf das Baustellengelände und verschaffte sich unter Gewaltanwendung auf ein Fenster den Zutritt in einen Container. Dieser wurde nach Beute durchsucht. Im Tatverlauf erbeuteten die Täter insbesondere Baugeräte und ein Baufahrzeug. Die exakte Schadenshöhe wird aktuell ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 entgegen.

Verkehrsunfall forderte eine schwer verletzte Person und hohen Sachschaden.

Salzgitter, Flurenstraße/B 248, 11.12.2023, 07:55 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein 72-jähriger Fahrer eines Pkw in einen Kreuzungsbereich einfuhr, obwohl er zu diesem Zeitpunkt die Vorfahrt anderer hätte beachten müssen. Hier kollidierte er mit einem von links kommenden vorfahrtsberechtigten Lkw eines 29-jährigen Mannes. Der 72-jährige Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen. Es entstand ein Schaden von mindestens 23.000 Euro.

Offensichtlicher "Geisterfahrer" verursachte einen Verkehrsunfall. Zeugensuche.

Salzgitter, Lebenstedt, Neißestraße in Höhe Fitnessland, 11.12.2023, 17:00 Uhr.

Zur Unfallzeit befuhr eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw die Neißestraße stadtauswärts auf dem linken von zwei Fahrstreifen. In Höhe des Fitnesslandes sei ihr plötzlich ein Pkw auf ihrer Fahrspur als "Geisterfahrer" entgegengekommen. Die Frau habe daraufhin ihren Pkw nach rechts gelenkt und kollierte daraufhin mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Das den Unfall verursachende Fahrzeug flüchtete von der Unfallstelle. Eine Beschreibung liegt aktuell nicht vor. Die 19-jährige Frau blieb unverletzt. Sowohl an ihrem Fahrzeug als auch an dem geparkten Pkw entstanden Totalschäden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Die Polizei sucht den Verursacher und bittet um Zeugenhinweise an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0.

