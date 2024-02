Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wittlich-Bombogen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 01.02.2024, 17:00 Uhr bis Freitag, 02.02.2024, 10:00 Uhr fuhr der Fahrer eines derzeit unbekannten Fahrzeuges, vermutlich beim Rangieren in der Straße "An der Neuwiese" in Wittlich-Bombogen, gegen eine Grundstücksumzäunung. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, wurde danach die Unfallstelle verlassen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell