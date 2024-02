POL-PDWIL: zwei stationäre Kontrollstellen

Gerolstein (ots) - Am 01.02.2024 gegen 17:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Transporter die Hauptstraße in Gerolstein in Richtung Stadtmitte. Beim Linksabbiegen in die Straße "Am Daasberg" räumte er eine Baustellenbeschilderung mit der linken Fahrzeugseite ab. Die Warnbaken und das Sperrschild fielen so in ein metertiefes Loch, das andere Fahrzeuge das Loch nicht mehr erkennen ...

mehr