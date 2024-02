Giesdorf (ots) - Die Polizei Prüm sucht einen Zeugen, welcher am 01.02.2024, zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr, an der L5 zwischen Giesdorf und Schönecken einen Mann in hilfloser Lage feststelle und diesen in das Krankenhaus Prüm verbrachte. Seitens der Polizeiinspektion Prüm wird gegen einen 31 Jahre alten Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der ...

mehr