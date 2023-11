POL-LWL: Autos prallten zusammen - Frau erlitt Schock

Wittenburg (ots) - In der Nacht zu Mittwoch sind durch unbekannte Täte zwei E-Bikes aus einem Mehrfamilienhaus in Wittenburg gestohlen worden. Zuvor haben die Täter nach bisherigen Informationen die Sicherheitsschlösser, mit denen die E-Bikes im Treppenaufgang gesichert waren, gewaltsam entfernt. Wie die Täter in der Zeit von 18:00 Uhr bis 06:00 Uhr in den Treppenaufgang gelangen konnten, ist nun Gegenstand der ...

