Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei E-Bikes aus Treppenhaus gestohlen

Wittenburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch sind durch unbekannte Täte zwei E-Bikes aus einem Mehrfamilienhaus in Wittenburg gestohlen worden. Zuvor haben die Täter nach bisherigen Informationen die Sicherheitsschlösser, mit denen die E-Bikes im Treppenaufgang gesichert waren, gewaltsam entfernt. Wie die Täter in der Zeit von 18:00 Uhr bis 06:00 Uhr in den Treppenaufgang gelangen konnten, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und eine Strafanzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen. Die Fahrräder haben zusammen einen Neuwert von über 7.000 Euro.

Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883-6310) sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat in der Bahnhofstraße oder zum Verbleib der E-Bikes machen können. Beide E-Bikes sind vom Hersteller Kalkhoff, Typ Image 5.B Move und besitzen einen weiß-schwarzen Rahmen. Auffällig an den Fahrrädern ist der schwarze Fahrradkorb auf dem Gepäckträger.

