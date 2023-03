Feuerwehr Essen

FW-E: Innerhalb von 13 Minuten brennen mehrere PKW in Essen-Katernberg - unruhige Nacht für die Feuerwehr Essen

Bild-Infos

Download

Essen-Stadtgebiet, 27.03.2023, 00:00 - 06:00 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Essen musste in der vergangenen Nacht zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Einen Einsatzschwerpunkt gab es im Stadtteil Essen-Katernberg. Hier meldeten Anrufer innerhalb von 13 Minuten gleich mehrere brennende PKW. Um 03:56 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Katernberger Straße alarmiert. Beim Eintreffen sahen die ersten Kräfte einen Kleintransporter und einen PKW, die in Vollbrand standen. Nur einige Minuten später, um 04:09 Uhr, wurden weitere Kräfte in die Straße Schonnebeckhöfe alarmiert. Auch hier erkannten die ersten Kräfte einen brennenden Kleintransporter. Die Flammen hatten bereits einen weiteren Kleintransporter erfasst. Die Brände konnten mit handgeführten Strahlrohren bekämpft werden. Ein weiterer gemeldeter PKW Brand in der Straße am Katernberger Markt, stellte sich als Fehlalarm heraus. Neben den laufenden Einsätzen mussten weitere Kräfte bereits um 03:45 Uhr im Stadtteil Steele brennende Papiercontainer auf der Bochumer Landstraße ablöschen. Bereits um kurz vor Mitternacht rückte der Löschzug der Feuerwache eins, zu einem gemeldeten Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus an der Krampestraße aus, hier konnte aber keine Gaskonzentration festgestellt werden.

Um 03:11 Uhr wurde die Feuerwehr Essen zu einer Gasausströmung in einem Mehrfamilienhaus in Essen-Bergeborbeck in der Straße Bessemerstraße über die Notruf APP-Nora alarmiert. Hier sollte Gas ausströmen und eine Rollstuhlfahrerin in ihrer Wohnung in akuter Gefahr sein. Vor Ort stellte sich diese Alarmierung aber als böswillig heraus und stammte nicht von der gemeldeten Adresse. Die Polizei ermittelt hier wegen Notrufmissbrauch. Insgesamt musste die Feuerwehr und der Rettungsdienst in Essen in der Zeit von 00:00 Uhr bis um 06:00 Uhr zu 64 Einsätzen ausrücken, darunter fallen insgesamt sieben Brandschutzeinsätze. Die Feuerwehr Essen war mit Kräften der Feuerwachen Mitte, Borbeck, Hafen, Altenessen, Steele sowie der Freiwilligen Feuerwehren Essen-Borbeck, Katernberg und Stoppenberg die gesamte Nacht über im Einsatz. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell