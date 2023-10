POL-KB: Volkmarsen - Einbrecher im Rathaus

Korbach (ots) - Am Samstag (14. Oktober) nutzte ein bisher unbekannter Täter die kurzfristige Abwesenheit der Bewohner aus und brach in ein Wohnhaus in Willingen ein. Er entwendete eine größere Menge Bargeld. Der Täter gelangte am Samstag in der Zeit von 17.00 bis 18.30 Uhr an das Wohnhaus in der Waldecker Straße Willingen. Er öffnete gewaltsam eine Terrassentür ...

