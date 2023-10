Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Einbrecher in Wohnhaus stiehlt Bargeld, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Samstag (14. Oktober) nutzte ein bisher unbekannter Täter die kurzfristige Abwesenheit der Bewohner aus und brach in ein Wohnhaus in Willingen ein. Er entwendete eine größere Menge Bargeld.

Der Täter gelangte am Samstag in der Zeit von 17.00 bis 18.30 Uhr an das Wohnhaus in der Waldecker Straße Willingen. Er öffnete gewaltsam eine Terrassentür und konnte so in das Haus einsteigen. Hier begab er sich in ein Zimmer, welches er durchsuchte. Er fand Geldtaschen und entwendete aus diesen mehrere tausend Euro Bargeld. Der Unbekannte konnte unerkannt entkommen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell