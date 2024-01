POL-PDLD: Herxheim - PKW sichergestellt

Weingarten (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag öffneten bislang unbekannte Täter an einem in der Straße "Am Gartenweg" in Weingarten abgestellten LKW gewaltsam den Tankdeckel. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unklar. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer: 07274/9580 oder per E-Mail ...

mehr