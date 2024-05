POL-HI: Nordstemmen - Zeugenaufruf zu Verdacht Spendenbetrug

Hildesheim (ots) - Alfeld (pie). Am 22.05.2024 gegen 17:18 Uhr wurde aus dem Vorgarten des Geschädigten im Eimser Weg in Höhe der Einmündung Kaiser-Wilhelm-Straße in 31061 Alfeld (Leine) OT Eimsen ein Mähroboter der Firma Stiehl entwendet. Der orange-weiße Mähroboter hat einen Zeitwert von ca. 1700EUR. Zeugen, die etwas zur Tat oder dem Täter sagen können, ...

