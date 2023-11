POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Pkw

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Spitzwegstraße, Mittwoch, 22.11.2023, 18:00 Uhr bis Freitag 24.11.2023, 11:30 Uhr NORTHEIM (mho) - Lack beschädigt. In der oben genannten Zeit hat mindestens eine unbekannte Person einen geparkten Pkw VW mit einem unbekannten spitzen Gegenstand beschädigt. Die Person zerkratzte mit dem Gegenstand die komplette Beifahrerseite des Pkw. Der Pkw war im Tatzeitraum in einer Parkbox an der o.g. Örtlichkeit in Northeim abgestellt. Der Schaden ...

mehr