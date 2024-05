Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerpunktaktion von Polizei und Netzwerkpartnern - Illegales Glücksspiel im Fokus - Bars und Gaststätten kontrolliert

Düsseldorf (ots)

Freitag, 3. Mai 2024, 19:00 - 24:00 Uhr

Am Freitagabend kontrollierte die Polizei Düsseldorf zusammen mit ihren Netzwerkpartnern mehrere Bars und Gaststätten im Stadtgebiet. Besonders im Fokus stand dabei auch das illegale Glücksspiel.

Der Bereich des illegalen Glücksspiels ist sehr facettenreich und reicht von Würfelspielen über Kartenspiele bis hin zu illegalen Automaten. Hierbei wird regelmäßig die Zuständigkeit verschiedener Ordnungs- und Sicherheitsbehörden bis hin zur Steuerfahndung tangiert. Daher gibt es in Düsseldorf das Projekt "Illegales Glücksspiel", in welchem sich die Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen Behörden in regelmäßigen Abständen zusammenfinden, austauschen und das weitere Vorgehen besprechen.

Das eingesetzte Bargeld hat in den meisten Fällen einen illegalen Ursprung, ist selten versteuert und oftmals gibt es Bezüge in den Bereich der Organisierten Kriminalität.

Am Freitagabend starteten daher Beamtinnen und Beamte des Einsatztrupps PRIOS, Spezialisten des sogenannten "Milieukommissariats" KK 21 und anderer Kommissariate, Kräfte des Ordnungsamtes der Stadt sowie Vertreter der Bezirksregierung gegen 19 Uhr mit ersten Kontrollmaßnahmen.

Bis 24:00 Uhr wurden sechs Gastronomiebetriebe kontrolliert. Dabei überprüfte die Polizei rund 60 Personen. In drei Fällen wurden Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Kokain, Ecstasy sowie Haschisch in nicht geringen Mengen) gefertigt. Gegen zwei Personen wurden Maßnahmen wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. In einer Bar wurde ein verdächtiger Spielautomat vorgefunden. Das Gerät wurde versiegelt und der weitere Betrieb untersagt.

Polizeipräsidentin Miriam Brauns, die sich an dem Abend persönlich einen Eindruck über die Kontrollmaßnahmen verschafft hatte, betonte die gute Zusammenarbeit und kündigte ähnliche Aktionen an: "Alle Behörden gehen weiter gemeinsam konsequent gegen das illegale Glücksspiel vor. In Düsseldorf werden keine illegalen "Zockerhöhlen" toleriert oder geduldet."

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell