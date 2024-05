POL-D: Glückliches Ende einer Öffentlichkeitsfahndung

Düsseldorf (ots) - Donnerstag, 02. Mai 2024, 06:05 Uhr Am frühen Donnerstagmorgen nahmen Polizisten vier Männer auf frischer Tat fest, die zuvor in zwei Garagen eingebrochen haben. Mithilfe einer aufmerksamen Zeugin, konnte das einschlägig polizeibekannte Quartett aus dem Verkehr gezogen werden. Es wird am ...

