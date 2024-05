Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Unterrath - Fußgängerin von Pkw erfasst - Frau schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 2. Mai 2024, 21:50 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Abend eine Fußgängerin in Unterrath, als sie beim Überqueren einer Straße von einem Pkw erfasst wurde. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 45-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Kia auf der Hamborner Straße in Fahrtrichtung Theodorstraße unterwegs. Er passierte gerade einen an der Bushaltestelle wartenden Bus, als plötzlich eine Frau von der gegenüberliegenden Straßenseite kommend über die Straße lief. Der Pkw erfasste die Fußgängerin. Die 73-jährige Frau aus Düsseldorf wurde dadurch zu Boden geschleudert und so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen dauern an.

