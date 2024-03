Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auffahrunfall unter Beteiligung eines Linienbusses - zwei Fahrgäste und eine Autofahrerin leicht verletzt

Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses, bei welchem sich zwei Fahrgäste und eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen haben, ist es am Montagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, auf der Unteren Hauptstraße etwa im Bereich der Abzweigung Waaghausstraße gekommen. Aufgrund einer auf Rot geschalteten Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Untere Hauptstraße und Königstraße kam es zu einem verkehrsbedingten Rückstau auf der Unteren Hauptstraße. Zu dieser Zeit wartete ein Linienbus und vor diesem mehrere Autos auf das Grün der Ampel. Als diese auf Grün umschaltete und die Fahrzeugschlange sich in Bewegung setzte, hielt ein 82-jähriger Renault-Fahrer erneut an, um einen anderen Verkehrsteilnehmer vom Fahrbahnrand der Unteren Hauptstraße anfahren zu lassen. Auch eine hinter dem Renault befindliche 20-jährige Audi-Fahrerin stoppte. Der 35 Jahre alte Fahrer des Linien- beziehungsweise Schulbusses hatte das Halten der Autos vor sich nicht wahrgenommen und prallte mit dem Bus seitlich versetzt heftig in das Fahrzeugheck des stehenden Audis. Durch die Wucht des Aufpralls schob der Bus den Audi noch gegen den davor wartenden Renault. Bei dem Unfall zogen sich die Audi-Fahrerin sowie zwei im Bus befindliche Fahrgäste im Alter von 16 und 64 Jahren leichte Verletzungen zu und mussten zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 26.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Tuttlingen mit drei Fahrzeugen und elf Mann bei dem Unfall eingesetzt.

