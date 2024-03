POL Schwaben Nord: Messgerät beschädigt

Augsburg (ots) - B300/ Gessertshausen - Am gestrigen Donnerstag, 14.03.24, gegen 15.52 Uhr ereignete sich auf der B 300, kurz nach dem Ortsende Gessertshausen in Fahrtrichtung Ustersbach ein tragischer Verkehrsunfall bei dem ein 41-jähriger Opelfahrer sein Leben lassen musste. In einer leichten Linkskurve geriet der 41-Jährige aus bis dato unbekannter Ursache mit seinem kompletten Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Dort ...

