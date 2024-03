Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tödlicher Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

B300/ Gessertshausen - Am gestrigen Donnerstag, 14.03.24, gegen 15.52 Uhr ereignete sich auf der B 300, kurz nach dem Ortsende Gessertshausen in Fahrtrichtung Ustersbach ein tragischer Verkehrsunfall bei dem ein 41-jähriger Opelfahrer sein Leben lassen musste. In einer leichten Linkskurve geriet der 41-Jährige aus bis dato unbekannter Ursache mit seinem kompletten Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einer 28-jährigen VW-Fahrerin, welche sich zusammen mit ihrem 4-jährigen Kleinkind im Pkw befand. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte übernahmen zum Unfall hinzugekommene Verkehrsteilnehmer die Reanimation des 41-Jährigen, welchen sie zuvor aus seinem Fahrzeug befreit hatten. Der mittels Hubschrauber am Unfallort eingetroffene Notarzt sowie Besatzungen von mehreren Rettungswägen konnten nach weiteren Rettungsmaßnahmen nur noch den Tod des 41-Jährigen feststellen. Durch Polizeikräfte konnte ein leichter Motorbrand am Pkw des 41-Jährigen mittels Handfeuerlöscher gelöscht werden. Die 28-Jährige wurde unverzüglich mit bis dato nicht genau bekannte Verletzungen ins nächste Krankenhaus eingeliefert. Gleiches gilt für ihr 4-jähriges Kind, welches offenbar lediglich leichte Verletzungen davontrug. Vor Ort befanden sich weiterhin die Feuerwehren aus Gessertshausen und Wollishausen. Die B300 wurde bis 20.00 Uhr voll gesperrt. Ein Unfallgutachter wurde zur Unfallstelle beordert. Beide Pkw wurden abgeschleppt und auf Weisung der Staatsanwaltschaft Augsburg sichergestellt. An beiden Pkw entstand Totalschaden in Höhe von zusammen rund 40.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Zusmarshausen unter Tel. 08291-18900 zu melden.

