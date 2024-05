Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Pkw und Straßenbahn kollidieren - Fahrzeuginsassin reanimationspflichtig - Vier weitere Menschen leicht verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Freitag, 03.Mai 2024, 19:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Friedrichstadt wurden fünf Menschen zum Teil schwer verletzt. Eine Autofahrerin war offensichtlich verbotswidrig abgebogen und mit ihrem Pkw mit einer Straßenbahn kollidiert. Eine Insassin aus dem Pkw musste vor Ort reanimiert werden. Das Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhren ein Straßenbahnfahrer der Rheinbahn AG und eine niederländische Autofahrerin in gleicher Fahrtrichtung die Graf-Adolf-Straße in Richtung Elisabethstraße. Die Frau bog mit ihrem Seat in Höhe der Kreuzung Karl-Rudolf-Straße verbotswidrig nach links in die Fahrlinie der Straßenbahn ab, wurde von dieser erfasst und mehrere Meter in das Gleisbett geschoben. Eine der drei Insassinnen des Pkw, eine 24-jährige Niederländerin, wurde dabei so schwer verletzt, dass sie vor Ort von einer zufällig anwesenden Ärztin reanimiert werden musste. Die Verletzte kam zu Bewusstsein und wurde in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Insassinnen aus dem Seat (28-jährige niederländische Fahrzeugführerin und 36-jährige niederländische Beifahrerin) und der 25-jährige Fahrer der Strab sowie ein weiterer 53-jähriger Mitarbeiter der Rheinbahn AG, der sich mit dem Fahrer in der Führerkabine der Straßenbahn befand, erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls Kliniken zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

