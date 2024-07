Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Am Mittwoch, den 10.07.24, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Welper Straße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Jugendlichen aus Vechta. Hier kam es zu einem Beinaheunfall zwischen dem Jugendlichen auf seinem E-Scooter und einem ihm entgegenkommenden männlichen Pedelec-Fahrer hat. Der Pedelec-Fahrer sei anschließend angehalten und habe dem Jugendlichen ins Gesicht geschlagen. Das Opfer wurde hierdurch leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Versuchter Einbruchdiebstahl

Im Zeitraum von Dienstag, den 09.07.24, gegen 18:00 Uhr, bis Mittwoch, den 10.07.24, gegen 13:00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person sich Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Ludwig-Thoma-Straße zu verschaffen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Pedelec

Im Zeitraum von Dienstag, den 09.07.24, gegen 22:00 Uhr, bis Mittwoch, den 10.07.24, gegen 06:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person im Schnepfenweg aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses ein verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Focus, Typ Thron 6.7 EQP. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Pedelec

Im Zeitraum von Dienstag, den 09.07.24, gegen 23:00 Uhr, bis Mittwoch, den 10.07.24, gegen 06:50 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Franz-Vorwerk-Straße ein verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Victoria, Typ eTrekking 7.5. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Mittwoch, den 10.07.24, gegen 11:22 Uhr, kam es in der Straße Wenstrup zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. In einem Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß des PKW VW einer 68-jährige Fahrzeugführerin aus Neuenkirchen-Vörden sowie einem kreuzenden PKW Renault eines 32-jährigen Mannes aus Neuenkirchen-Vörden. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25000 Euro.

Lastrup - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 10.07.24, gegen 12:45 Uhr, kam es auf der Hemmelter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 46-jährige Lastruperin beabsichtigte mit ihrem PKW einen Trecker zu überholen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer, ebenfalls im Überholvorgang befindlichen, unbekannten Person, welche sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich und zwei schwer verletzten Personen

Am Mittwoch, den 10.07.24, gegen 20:15 Uhr, kam es auf der Gramker Straße in Holdorf zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW. Ein 51-Jähriger befuhr mit seinem PKW der Marke Citroen die Gramker Straße. Im Kurvenbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW, Marke Skoda, einer 24-jährigen Dammerin. Der 51-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und mit Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die 24-jährige Fahrzeugführerin sowie ihr 20-jähriger Beifahrer aus Bruchhausen-Vilsen wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben vier Fahrzeugen des Rettungsdienstes, waren auch die Feuerwehr Holdorf mit 6 Fahrzeugen sowie das THW vor Ort. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Kreisstraße vollgesperrt.

