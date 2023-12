Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Von Betrügern zur Herausgabe von Geld überredet

Radevormwald (ots)

Mit dem Trick des falschen Polizeibeamten haben Betrüger einen Senior aus der Radevormwalder Südstadt zur Herausgabe von Bargeld veranlasst. Der 84-Jährige war am Freitagabend angerufen worden. Der Anrufer, angeblich ein Kriminalbeamter, sprach davon, dass der Senior abgehört würde und sein Geld in Gefahr sei. Er konnte den Geschädigten überreden, Geld in einen Kochtopf zu legen und beides an einen Kollegen zu übergeben. Gegen 19.10 Uhr erschien ein etwa 35 - 38 Jahre alter Komplize an seiner Wohnung und nahm den Topf samt Bargeld in Empfang. Der Geschädigte beschrieb den Abholer als schlanken Mann mit kurzen blonden Haaren und heller Kleidung.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell