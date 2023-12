POL-GM: Münzen und Schmuck bei Wohnungseinbruch gestohlen

Wipperfürth (ots) - Bei drei Einbrüchen in Schulen haben Kriminelle zwischen dem 21. und dem 25. Dezember eine größere Menge an iPads, Bargeld und zwei Fotokameras erbeutet. Beim ersten Einbruch in die Anne-Frank-Schule in der Ostlandstraße verschafften sich die Einbrecher zwischen 14 Uhr am Donnerstag (21. Dezember) und 11 Uhr am Freitag gewaltsam Zutritt ins Kellergeschoss der Schule. Innerhalb des Gebäudes ...

