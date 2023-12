Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hoher Schaden bei Einbrüchen in Schulen

Wipperfürth (ots)

Bei drei Einbrüchen in Schulen haben Kriminelle zwischen dem 21. und dem 25. Dezember eine größere Menge an iPads, Bargeld und zwei Fotokameras erbeutet.

Beim ersten Einbruch in die Anne-Frank-Schule in der Ostlandstraße verschafften sich die Einbrecher zwischen 14 Uhr am Donnerstag (21. Dezember) und 11 Uhr am Freitag gewaltsam Zutritt ins Kellergeschoss der Schule. Innerhalb des Gebäudes brachen sie diverse Türen auf und entwendeten etwa 30 iPads sowie Bargeld, welches sie in Geldkassetten auffanden. An zwei Sicherheitstüren im Innenbereich der Schule scheiterten sie allerdings, sodass sie nicht alle Räume durchsuchen konnten.

Zwischen 16 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Samstag suchten die Einbrecher die Schule erneut heim und konnten bei dem erneuten Einbruch auch die beiden Sicherheitstüren mit Hebelwerkzeugen überwinden. Sie erbeuteten erneut etwa 30 iPads, mit denen sie flüchteten.

Ebenfalls mit roher Gewalt gingen Kriminelle bei einem Einbruch zwischen 16.45 Uhr am Samstag (23. Dezember) und 10.20 Uhr am 1. Weihnachtstag in das Engelbert-von-Berg Gymnasium an der Lüdenscheider Straße vor. Neben der Beute, die aus einer Vielzahl von iPads, Bargeld und zwei Fotoapparaten besteht, verursachten die Täter durch das Aufbrechen von Türen und Schränken ebenfalls einen großen Schaden.

Wer im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell